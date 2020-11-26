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Facebook заплатила штраф в 4 миллиона рублей, назначенный столичным судом
Фото: depositphotos.com

Facebook заплатила штраф в 4 миллиона рублей, назначенный столичным судом

Виктория Родимкина

Происшествия

Компания Facebook выплатила штраф в четыре миллиона рублей, который был назначен судом в Москве за непредставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук в четверг, 26 ноября.

— Штраф выплачен, суд получил постановление об окончании исполнительного производства, —цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее суд назначил штраф компаниям Facebook и Twitter в размере 4 миллиона рублей каждой. Впоследствии Twitter обжаловал это решение.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении иностранных компаний, которые не предоставили в установленный срок информации о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России.

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