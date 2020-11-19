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Назван размер штрафов для иностранных сайтов за цензуру российских СМИ
Фото: pexels.com/Vlada Karpovich

Назван размер штрафов для иностранных сайтов за цензуру российских СМИ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Штрафы для информационных платформ за цензуру в отношении российских СМИ будут составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Об этом заявил один из авторов законопроекта об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин в четверг, 19 ноября.

Ранее стало известно, что законопроект о санкциях в отношении иностранных сайтов за цензуру российских СМИ внесли в Государственную думу. Среди санкционных мер — блокировка, снижение трафика и административные штрафы.

— Разброс суммы штрафа — от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, — цитирует Горелкина РИА Новости.

По его словам, законопроект является довольно жесткой мерой, которая будет применена к ситуации с нарушением права россиян на свободу слова.

Антон Горелкин сообщил, что IT-платформы все чаще блокируют, удаляют из поисковой выдачи аккаунты СМИ, ограничивают распространение публикаций.

— Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае ее очевидно уже недостаточно, — добавил один из авторов законопроекта.

Он добавил, что за этим «явно стоят политические цели». По мнению Горелкина, когда средства массовой информации затыкают блокировками — это уже преступление.

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