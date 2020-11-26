«Женская зависть»: Боня предположила, почему ее ненавидит Собчак
Блогер и светская львица Виктория Боня заявила, что не знает, почему ее ненавидит журналистка Ксения Собчак, но предположила, что виной тому женская зависть.
На вопрос журналистки Алены Жигаловой о том, где Боня перебежала дорогу Собчак и почему та ненавидит Викторию, та ответила, что точно не знает.
— Нигде. Я разговаривала с ее подружкой Никой Белоцерковской, та тоже удивлялась и спрашивала у Собчак. Не знаю, не знаю. Я думаю, что просто женская зависть. Уехала я во Францию, стала выходить на Каннский фестиваль, оттуда же все началось, — отметила Боня.
По ее словам, многие приятельницы Собчак пытались у нее узнать причину неприязни, но та им не ответила.
Видео опубликовано на YouTube.
Ранее блогер объяснила, почему ругает теннисиста Марата Сафина.
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