Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, отказался отменить военное положение в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, а против — 56. Еще двое воздержались. Против отмены военного положения выступила правящая фракция «Мой шаг».

Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и Российской Федерации о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Политик отметил, что данное решение было очень трудным для него. По его словам, это соглашение не является победой, но и поражением тоже.

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