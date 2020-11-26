Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране
Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране

Кирилл Николаев

В мире

Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, отказался отменить военное положение в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, а против — 56. Еще двое воздержались. Против отмены военного положения выступила правящая фракция «Мой шаг».

Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и Российской Федерации о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Политик отметил, что данное решение было очень трудным для него. По его словам, это соглашение не является победой, но и поражением тоже.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Дополнительная группа российских спасателей прибыла в Степанакерт

военное положениеАрменияНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Все мнения
О проекте