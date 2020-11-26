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Москвичей с инициалами «МКД» будут бесплатно катать на канатной дороге целый год
Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Москвичей с инициалами «МКД» будут бесплатно катать на канатной дороге целый год

Виктория Родимкина

Город

Горожан с инициалами «МКД» будут бесплатно катать на Московской канатной дороге в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе «канатки» в четверг, 26 ноября.

Эта акция приурочена ко дню рождения канатной дороги. Кроме того, в четверг все желающие прокатиться могли сделать это бесплатно.

— Сегодня (26 ноября — прим. «ВМ») мы запускаем акцию под названием «тезки канатки». Суть ее в том, что все москвичи и гости столицы, чьи инициалы совпадают с аббревиатурой «МКД» в последовательности «фамилия — имя — отчество», могут получить бесплатный проезд на воздушной трассе, — отметили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что акция будет действовать в течение 12 месяцев — до 26 ноября следующего года, передает РИА Новости.

Чтобы получить доступ к бесплатному проезду по столичной канатной дороге, гражданам нужно отправить заявку с копией или фрагментом документа, удостоверяющего личность, на сайт комплекса «Воробьевы горы». А в день поездки на кассе необходимо будет предъявить удостоверяющий личность документ для получения бесплатного билета.

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