Врач рассказала, как приготовить низкокалорийный оливье к новогоднему столу

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Привычный салат оливье, который является традиционным блюдом на новогоднем столе, можно сделать более диетическим. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала врач, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

По ее словам, обычный майонез лучше заменить соевым.

— Убираем колбасу, где много консервантов, способных вызвать разные заболевания. Что может быть вместо нее? Вареная курица. Мелко ее режем и добавляем в салат. А майонез, состоящий из трансжиров, заменяем на соевый. Он менее калориен и вызывает меньше побочных реакций, — отметила специалист.

Кроме того, Добрецова дала несколько советов по приготовлению мяса. Если необходима курица, ее следует промыть, разрезать вдоль и, добавив небольшое количество соли, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Если тушка птицы большого размера, время запекания нужно увеличить до одного часа. Готовность можно проверить, проколов мясо: если вытекает прозрачный сок, то курицу можно подавать к столу.

Мясо также лучше готовить в духовке. Его употребление насытит организм, поэтому аппетит снизится.

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