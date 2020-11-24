Диетолог посоветовал, что лучше подать к новогоднему столу

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Салат оливье, сельдь под шубой, мандарины и шампанское практически всегда входят в новогоднее меню основной части россиян, но врачи рекомендуют не сочетать несочетаемое и не злоупотреблять жирной и сладкой пищей. О том как продумать полезное меню, чтобы оно было и вкусным, и сбалансированным, а еще радовало глаз, рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, сообщает «Радио 1».

Специалист рекомендует начать готовиться к новогоднему вечеру с завтрака кашей, далее на обед съесть тарелку горячего овощного супа.

На ужин желательно приготовить легкие блюда и салаты, например, фруктовый десерт, в котором будут присутствовать свежие или замороженные ягоды, заливное из рыбы, овощи, зелень, лимонно-имбирный напиток. Также диетолог рекомендует использовать печень трески, так как она богата витамином D.

Она напомнила, что салаты и закуски — это скоропортящиеся продукты, которые не стоит заготавливать впрок, а если и хранить в холодильнике, то без заправки.

Диетолог Ольга Григорьян рекомендовала россиянам отказаться от шампанского в новогоднюю ночь, так как сочетание шампанского и жирных калорийных блюд может обернуться нежелательными последствиями для организма. Диетолог посоветовала приготовить ужин в семь–восемь часов вечера и собраться всей семьей за столом. В полночь можно открыть бутылку игристого вина и не пить его, поскольку это всего лишь ритуал, пишет сайт argumenti.ru.

Также врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян встречать Новый год в большой компании друзей и родни. Новогодние праздники, отметил доктор, лучше встретить в домашней обстановке. Однако врач высказался против проведения корпоративов, так как считает «коллективную пьянку» чужих людей порочной идеей. Плюс пандемия коронавируса не лучшее для этого время, передает ФАН.

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