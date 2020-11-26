«Потеря возможностей»: политолог оценил выход сертификатора «Северного потока — 2» из проекта

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Выход из «Северного потока — 2» норвежской компании Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), занимающейся сертификацией проекта, является ожидаемым шагом в связи с возможными американскими санкциями. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

По его словам, недавно Госдепартамент США сделал заявление о новой интерпретации закона о европейской энергетической безопасности (PEEZA).

— Документ был принят в прошлом году и вопросов сертификации не касался. Госдеп затронул их совсем недавно — месяц назад. Сейчас есть законопроекты, подразумевающие санкции против сертифицирующих организаций. Они еще не приняты, но европейские компании подобные заявления пугают. Корпорации воспринимают угрозы серьезно и, несмотря на возможные потери, планируют выходить из проекта, не желая попадать под американские санкции, потому что это потеря рынка, «потеря возможностей» транзакций в долларах, — объяснил Тимофеев.

В то же время он уверен, что газопровод все же достроят, норвежской компании найдут замену. Да и сами американцы, считает политолог, в этом тоже не сомневаются, но в Вашингтоне хотят повысить цену проекта, всячески его затормозить, и это им удается. При этом эксперт отметил, что здесь важны в первую очередь политические интересы с целью нанести ущерб российским проектам. Однако и экономическая конкурентная борьба также присутствует.

Ранее в компании DNV GL заявили, что покидают проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Свое решение там объяснили угрозой санкций со стороны США. Фирма занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам. Кроме того, она должна была выдать сертификат соответствия после завершения всех работ.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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