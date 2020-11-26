Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кристина Орбакайте вызвала непонимание поклонников фотографией на фоне елки
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте вызвала непонимание поклонников фотографией на фоне елки

Оксана Васильева

Звезды

Певица Кристина Орбакайте украшает дом к Новому году. Со своими подписчиками женщина поделилась фотографией на фоне елки. «Скоро Новый год, будем елку наряжать», — гласит подпись под фото.

Как пишут «Невские новости», пост собрал массу недоумевающих комментариев — причиной их стал наряд, в котором женщина появилась на снимке. Кристина позирует в кофте и блестящих туфлях, показывая миру свои длинные ноги.

Самый частый вопрос в комментариях звучит так: «Вы забыли юбку?». Однако певица на колкости подписчиков никак не реагирует.

Кристина Орбакайте — дочь Аллы Пугачевой от брака с Миколасом Орбакасом. Как пишет «Царьград», несколько лет примадонна отечественной сцены даже носила фамилию первого мужа, однако после развода вновь вернулась к фамилии Пугачева.

Сейчас Алла Пугачева живет с телеведущим Максимом Галкиным. Как пишет «360», в 2013 году у пары родилась двойня от суррогатной матери.

Ранее портал «Экономика сегодня» писал, что Максим Галкин выложил совместное фото с Пугачевой в Instagram в честь 19-летия совместной жизни.

Читайте также: «Какая же она у вас красотка»: Оксана Самойлова продемонстрировала любимое фото с дочерью

социальные сетизвездыНовый год
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте