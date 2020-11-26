Кристина Орбакайте вызвала непонимание поклонников фотографией на фоне елки

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте украшает дом к Новому году. Со своими подписчиками женщина поделилась фотографией на фоне елки. «Скоро Новый год, будем елку наряжать», — гласит подпись под фото.

Как пишут «Невские новости», пост собрал массу недоумевающих комментариев — причиной их стал наряд, в котором женщина появилась на снимке. Кристина позирует в кофте и блестящих туфлях, показывая миру свои длинные ноги.

Самый частый вопрос в комментариях звучит так: «Вы забыли юбку?». Однако певица на колкости подписчиков никак не реагирует.

Кристина Орбакайте — дочь Аллы Пугачевой от брака с Миколасом Орбакасом. Как пишет «Царьград», несколько лет примадонна отечественной сцены даже носила фамилию первого мужа, однако после развода вновь вернулась к фамилии Пугачева.

Сейчас Алла Пугачева живет с телеведущим Максимом Галкиным. Как пишет «360», в 2013 году у пары родилась двойня от суррогатной матери.

Ранее портал «Экономика сегодня» писал, что Максим Галкин выложил совместное фото с Пугачевой в Instagram в честь 19-летия совместной жизни.

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