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ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче группового этапа Лиги Европы
Фото:instagram.com/pfc_cska

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче группового этапа Лиги Европы

Кирилл Николаев

Спорт

Столичный ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА набрал три очка после четырех встреч. «Фейеноорд» имеет пять баллов.

В следующем туре столичный клуб сыграет против австрийского «Вольфсбергера». Матч пройдет в Москве в четверг, 3 декабря.

Ранее московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча четвертого тура группы А, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 0:0. «Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

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