Красногорский филиал Музея Победы пригласил на конкурс елочных игрушек

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Красногорский филиал Музея Победы приглашает принять участие во всероссийском конкурсе семейного творчества «Операция «Новогодняя игрушка».

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагают создать своими руками елочные игрушки военной поры или посвященные 75-летию Победы. Организаторы надеются, что конкурс привлечет внимание и детей, и взрослых членов семей.

— Нам бы хотелось, чтобы ребята поговорили со своими прабабушками и прадедушками, прочитали книги и посмотрели фильмы о военном времени. Уверена, конкурс поможет пробудить интерес у детей и подростков к истории нашей страны, — отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Работы принимаются до 20 декабря. Если не получится отправить поделку почтой, можно прислать фотографии игрушки и процесса ее изготовления. Жюри оценит креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность названия работы.

25 декабря состоится онлайн-трансляция подведения итогов для регионов, 15 января 2021 года будут подведены итоги конкурса и награждены победители из Москвы и Московской области.

Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители — дипломы и памятные сувениры, сообщается на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери, который отмечается 29 ноября.

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