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Красногорский филиал Музея Победы пригласил на конкурс елочных игрушек
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Красногорский филиал Музея Победы пригласил на конкурс елочных игрушек

Татьяна Плотникова

Общество

Красногорский филиал Музея Победы приглашает принять участие во всероссийском конкурсе семейного творчества «Операция «Новогодняя игрушка».

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагают создать своими руками елочные игрушки военной поры или посвященные 75-летию Победы. Организаторы надеются, что конкурс привлечет внимание и детей, и взрослых членов семей.

— Нам бы хотелось, чтобы ребята поговорили со своими прабабушками и прадедушками, прочитали книги и посмотрели фильмы о военном времени. Уверена, конкурс поможет пробудить интерес у детей и подростков к истории нашей страны, — отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Работы принимаются до 20 декабря. Если не получится отправить поделку почтой, можно прислать фотографии игрушки и процесса ее изготовления. Жюри оценит креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность названия работы.

25 декабря состоится онлайн-трансляция подведения итогов для регионов, 15 января 2021 года будут подведены итоги конкурса и награждены победители из Москвы и Московской области.

Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители — дипломы и памятные сувениры, сообщается на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери, который отмечается 29 ноября.

Читайте также: Музей Победы начал проводить ежедневные zoom-экскурсии

елочные игрушкигород Красногорскмузей Победы
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