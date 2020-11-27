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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на Озерной улице
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на Озерной улице

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Озёрная улица, 42 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории на Озерной улице на западе столицы.

Согласно документу, территория площадью 72,41 гектара расположена по адресу Озерная улица, владение 42-44.

Постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы. Контроль за его выполнением возложен на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее стало известно, что новый микрорайон создадут на северо-западе Москвы.

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