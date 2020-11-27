Юрист объяснила, почему нельзя присваивать найденные деньги

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Присвоение чужих денег, найденных на улице или в другом месте, может обернуться неприятностями с законом. Об этом рассказала адвокат Юлия Кузнецова.

Как пояснила специалист, статья 227 Гражданского кодекса («Находка») обязывает каждого человека при обнаружении чужой потерянной вещи вернуть ее владельцу либо обратиться в компетентные органы.

Оставлять себе чужие деньги опасно, поскольку неизвестен источник их происхождения, отметила юрист. Если выяснится, что данные средства являлись предметом преступного посягательства и добыты преступным путем, а нашедший их человек не обратился в полицию, со стороны правоохранительных органов возникнут вопросы. В числе прочего существует вероятность оказаться в числе подозреваемых, совершивших преступление по незаконному захвату денег.

Чтобы избежать неприятностей при невозможности самостоятельно установить собственника денег, следует обратиться в полицию или в орган местного самоуправления с письменным заявлением, в котором надо изложить, где и в каком количестве были найдены денежные средства.

Кроме того, в заявлении можно отметить, что нашедший деньги просит передать их в его собственность, если хозяин не объявится в установленный законом срок (шесть месяцев). На протяжении этого времени деньги могут храниться у того, кто их обнаружил, либо их следует отдать на хранение в полицию (орган местного самоуправления).

Тот, кто нашел чужие деньги, может потребовать от лица, уполномоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20 процентов от обнаруженной суммы. Однако это право действует лишь в том случае, если нашедший денежные средства обратился в компетентные органы и сообщил о находке.

— Если же нашедший деньги не заявил о находке или пытался их утаить, то право на вознаграждение не возникает, — подытожила Кузнецова в интервью агентству «Прайм».

Ранее юрист объяснила, как посторонние люди могут получить личные данные другого человека.

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