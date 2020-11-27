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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

Татьяна Плотникова

Город

В пятницу, 27 ноября, погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять обширный циклон. Он принес облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов выше нуля. В Подмосковье ожидается от минус одного до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов, содержание кислорода в приземных слоях атмосферы окажется несколько ниже нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил опасность циклона «Таня» для жителей Москвы.

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