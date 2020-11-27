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Более 74,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 74,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за все время пандемии провели более 74,8 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 27 ноября.

За сутки в стране провели 543 тысячи исследований на выявление инфекции. Также известно, что под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 492 840 человека с подозрением на COVID-19.

Ранее биолог назвала главный недостаток вакцин от коронавирусной инфекции.

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