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Более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» произведут в Индии в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» произведут в Индии в 2021 году

Юлия Ямпольская

Здоровье

Свыше 100 миллионов доз вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет произведено в Индии в начале 2021 года. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте производителей российской вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Hetero, индийский производитель фармацевтических препаратов, объявили о сотрудничестве по производству в Индии свыше 100 миллионов доз в год первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции.

— Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года, — говорится в сообщении РФПИ.

Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что партнерство с Hetero может увеличить производственные мощности для выпуска вакцины, а это обеспечит жителей Индии препаратом в период пандемии коронавируса.

— «Спутник V» должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса, — уточнил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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