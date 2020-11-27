Более 90 москвичей старшего возраста присоединились к проекту «Сказки внукам»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 90 участников, среди которых известные актеры, музыканты и ведущие, присоединились к проекту «Сказки внукам». Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения.

Проект создан в том числе и для детей, которые остались без попечения родителей и оказались в трудной жизненной ситуации. За месяц участники акции записали 119 сказок. Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов прочитал произведения Чуковского «Айболит» и «Телефон». Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова записала две сказки Виталия Бианки.

— Еще одним участником проекта стал Валерий Данилин, известный актер театра и кино. Валерий Александрович с большим юмором пересказал ребятам сказку о трудолюбии, незаурядном уме и смекалке «Мужик и медведь», — сообщается на сайте департамента.

Также сказки прочитали композитор Александр Журбин, актеры Алексей Фатеев и Игорь Письменный. Посмотреть записи сказок можно на YouTube-канале департамента.

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