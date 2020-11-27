СК завершил расследование по громкому делу о группировке Шишканова в Подмосковье

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Следственный комитет России завершил расследование по делу об организованной преступной группировке Олега Медведева (Шишканова), более известного как Шишкан, в Подмосковье. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщается на сайте СК РФ. По делу проходят 18 человек.

— Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие (статьи 105, 163, 111, 222, 210, 210.1 УК РФ), — пояснили в ведомстве.

Одним из самых жестоких преступлений, которое совершили Медведев и его соучастники, является убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали в 2012 году. При осмотре дома Сидоровой были найдены следы крови, которые свидетельствовали о насильственном захвате пропавших и вероятном их убийстве.

Также через несколько дней после исчезновения семьи на территории соседнего Воскресенского района обнаружили сгоревший автомобиль, а рядом с ним перчатку с биологическими следами родственника депутата Александра Сидорова.

Следственная группа заново изучила обстоятельства безвестного исчезновения семьи Сидоровой и последовавшей за ее исчезновением безвозмездной передачи больших земельных участков племзавода жителю Раменского, который имел прямое отношение к Медведеву.

По имевшейся оперативной информации, Медведев после широкого празднования своего 55-летнего юбилея планировал выехать за границу на постоянное место жительства, поэтому его задержали до отъезда.

Подразделения полиции и ФСБ проделали большую подготовительную работу, в результате которой был задержан Медведев. Вместе с ним был один из самых жестоких и опасных участников преступного сообщества — Эдуард Харьков.

Расследование дела в отношении соучастников Медведева, которым удалось скрыться за границей, продолжается, добавили в ведомстве.

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