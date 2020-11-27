Стали известны сроки формирования иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Иммунитет человека после вакцинации от коронавируса будет более стабильным. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

По его словам, иммунитет, который создается после заболевания коронавирусом, через пять–семь месяцев исчезает.

— Что касается иммунного ответа, который мы формируем. Тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом, — цитирует Рыжикова РИА Новости.

Вакцинация, по мнению специалиста, будет сезонной, частоту применения эксперты изучат. Также он добавил, что иммунитет от прививки не будет пожизненным.

— Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через шесть, возможно, 10 месяцев, — заключил Рыжиков.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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