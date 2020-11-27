Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны сроки формирования иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Стали известны сроки формирования иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Иммунитет человека после вакцинации от коронавируса будет более стабильным. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

По его словам, иммунитет, который создается после заболевания коронавирусом, через пять–семь месяцев исчезает.

— Что касается иммунного ответа, который мы формируем. Тут большая надежда на вакцину, в отличие от того, что мы наблюдаем при формировании иммунитета в результате заражения коронавирусом, — цитирует Рыжикова РИА Новости.

Вакцинация, по мнению специалиста, будет сезонной, частоту применения эксперты изучат. Также он добавил, что иммунитет от прививки не будет пожизненным.

— Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через шесть, возможно, 10 месяцев, — заключил Рыжиков.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» произведут в Индии в 2021 году

вакцинаиммунитеткоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Все мнения
О проекте