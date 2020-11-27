Страны СНГ получат российскую вакцину от COVID-19 после начала вакцинации в РФ

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от COVID-19 после начала массовой вакцинации в стране. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, партнеры России по СНГ получат вакцину в числе первых. Она напомнила, что в России на данный момент зарегистрированы две отечественные вакцины.

— Сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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