Вакцина «ЭпиВакКорона» появится во всех регионах России в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2021 году во всех регионах РФ начнется вакцинация «ЭпиВакКороной». Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

По его словам, 10 декабря — ближайшая дата поступления вакцины в гражданский оборот.

— Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах России, так что можно ориентироваться на следующий год, — цитирует Рыжикова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что страны СНГ смогут получить российскую вакцину от COVID-19 после начала вакцинации в РФ.

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