Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вакцина «ЭпиВакКорона» появится во всех регионах России в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина «ЭпиВакКорона» появится во всех регионах России в 2021 году

Юлия Ямпольская

Здоровье

В 2021 году во всех регионах РФ начнется вакцинация «ЭпиВакКороной». Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

По его словам, 10 декабря — ближайшая дата поступления вакцины в гражданский оборот.

— Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах России, так что можно ориентироваться на следующий год, — цитирует Рыжикова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что страны СНГ смогут получить российскую вакцину от COVID-19 после начала вакцинации в РФ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названы сроки формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

вакцинаРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Все мнения
О проекте