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Песков рассказал о мерах, принятых для эпидемиологической безопасности Путина
Фото: youtube.com / RT Россия

Песков рассказал о мерах, принятых для эпидемиологической безопасности Путина

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для эпидемиологической безопасности президента России Владимира Путина принимаются все необходимые меры. Об этом в пятницу, 27 ноября, он сообщил после новости о поездке президента в Саров.

Владимир Путин во время поездки в Саров Нижегородской области не отказывался от традиционных рукопожатий. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов Росатома, а также провел совещание в онлайн-формате.

По словам пресс-секретаря главы государства, людям, которые контактируют с Путиным, обеспечивается безопасность также.

— Это не просто массовое бесконтрольное общение, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-режиме 17 декабря.

Читайте также: Песков раскрыл подробности итоговой пресс-конференции Путина

БезопасностьДмитрий ПесковВладимир Путин
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