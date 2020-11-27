Песков рассказал о мерах, принятых для эпидемиологической безопасности Путина

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для эпидемиологической безопасности президента России Владимира Путина принимаются все необходимые меры. Об этом в пятницу, 27 ноября, он сообщил после новости о поездке президента в Саров.

Владимир Путин во время поездки в Саров Нижегородской области не отказывался от традиционных рукопожатий. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов Росатома, а также провел совещание в онлайн-формате.

По словам пресс-секретаря главы государства, людям, которые контактируют с Путиным, обеспечивается безопасность также.

— Это не просто массовое бесконтрольное общение, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-режиме 17 декабря.

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