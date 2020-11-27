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«Зачастили»: Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Фото: mid.ru / МИД РФ

«Зачастили»: Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Санкции Соединенных Штатов Америки против трех отечественных организаций — недружественный шаг по отношению к РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 27 ноября.

По ее словам, на данный момент нельзя вести переговоры о возможностях взаимодействия с США.

— Остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряжённости в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам, — цитирует Захарову РИА Новости.

Дипломат уточнила, что «вашингтонская санкционная машина зачастила с ограничениями».

Ранее она сообщила, что слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья в РФ оценили в МИД как подрыв процесса урегулирования в регионе.

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МИД РоссииМария ЗахароваСША
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