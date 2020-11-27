Лукашенко заявил о необходимости новой конституции в Белоруссии

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что новому президенту республики нельзя передавать действующий закон страны. Об этом сообщает государственное агенство БелТа в пятницу, 27 ноября.

Уточняется, что Лукашенко считает себя сторонником нового закона государства.

— Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда, — отметил белорусский лидер.

По его словам, в республике серьезная конституция. Он также подчеркнул, что такая же жесткая конституция приняла в России и Казахстане.

—Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась, — заверил Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что убежден также скорректировать полномочия главы республики.

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