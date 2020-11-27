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Москвичей предупредили об усилении морозов с приходом антициклона «Сибиряк»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили об усилении морозов с приходом антициклона «Сибиряк»

Вероника Кузьминова

Город

Антициклон «Сибиряк» сменит в Москве циклон «Таня» и принесет солнечную, но морозную погоду. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Изменение погоды ожидается в столице с середины предстоящей недели. По мнению синоптика, зима наступит не только по календарю, но и по метеорологическим показателям.

— «Сибиряк» принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до минус семи — минус 12 ночью, минус двух — минус семи днем. <...> Мы мало того что вернем температуру в климатическое русло, еще и снежный покров у нас сразу вернется в норму, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он добавил, что «Сибиряк» стабилизирует погодные условия и приведет их к таким, какими они должны быть в начале декабря.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается циклон «Таня». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил, насколько опасен циклон.

Читайте также: Идет на Москву: как циклон «Таня» получил свое имя и что последует за ним

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