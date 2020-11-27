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«Такую пару слили»: Елена Ильиных показала воздушные объятия с Владом Топаловым
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Такую пару слили»: Елена Ильиных показала воздушные объятия с Владом Топаловым

Захар Чайченко

Звезды

Российская фигуристка Елена Ильиных, партнерша певца Влада Топалова по телешоу «Ледниковый период», выложила в соцсетях снимок, на котором она в прыжке пытается обнять своего коллегу. Кадр с телевизионной передачи Ильиных опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

— Когда вы пытаетесь подняться, она тянет вас вниз. Мы называем это гравитацией, — оставила философскую цитату фигуристка в подписи под фотографией.

Подписчики прокомментировали новую публикацию своего кумира, а также поддержали пару Топалов — Ильиных после выбывания с проекта: «Вы создали на льду такие истории, которые до глубины души задели зрителей»; «Такую пару слили»; «Благодарим за все номера, которые вы поставили, удовольствие — каждый выпуск»; «Вы лучшая пара на проекте».

Напомним, что в 2020 году Владислав Топалов вместе со своей женой Региной Тодоренко решили принять участие в телевизионном проекте «Ледниковый период».

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