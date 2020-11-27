Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В субботу, 28 ноября, православные христиане вспоминают святых Гурия, Самона и Авива. Считалось, что все, кто хочет быть здоровым весь следующий год, должны сходить в баню в Гурьев день и хорошо пропариться.

Крестьяне дарили мешок овса или воз сена тем детям, кто родился в этот день. Люди верили, что такой подарок новорожденному защитит лошадей дарителя от болезней. В этот день много внимания уделяли домашней скотине, чистили стойла, ухаживали за животными, чтобы они легче перенесли зиму.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Куда сходить 28 ноября, чтобы быть здоровым весь год

Народные приметы гласили, что если женщина помолится Гурию, ее сердитый и недовольный муж будет добрее с ней.

Приметы погоды гласили, что если на улице мокрый снег или дождь, то май будет холодным. Если в этот день выпал снег, то он пролежит до весны.

В эту субботу отмечается Всемирный день сострадания и милосердия.

655 лет назад в центре Московского Кремля был основан Чудов монастырь. Это один из самых древних московских монастырей. В начале XVII века его называли Великой лаврой.

77 лет назад в Тегеране открылась конференция «Большой тройки», на которой встретились руководители СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Они разработали окончательную стратегию борьбы против гитлеровской Германии.

В этот день родились немецкий философ Фридрих Энгельс, поэт Александр Блок, русский филолог, историк культуры и литературовед Дмитрий Лихачев, певица Юлия Зиверт.

Именины отмечают Никита, Николай, Самсон, Дмитрий, Петр, Григорий.

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