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МИД России выразил протест из-за нарушения границ эсминцем ВМС США
Фото: www.facebook.com/MIDRussia / Официальная группа МИД РФ в Facebook

МИД России выразил протест из-за нарушения границ эсминцем ВМС США

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Министерство иностранных дел России заявляет решительный протест Соединенным Штатам в связи с заходом американского корабля в территориальные воды РФ. Об этом дипведомство сообщило в пятницу, 27 ноября.

Москва расценила действия Вашингтона как провокацию, нацеленную на нарушение мира и порядка.

— МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка, — указано в релизе министерства.

Также российская сторона призывает американских коллег отказаться от подобных авантюр. При этом за РФ остается право на ответ.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 24 ноября в заливе Петра Великого. Тогда Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС США «Джону Маккейн» зашел на два километра в российские территориальные воды. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому судну, после чего оно немедленно ушло в нейтральные воды.

В свою очередь, командование американского флота объяснило действия эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Военнослужащие не согласились с тем, что «залив Петра Великого — «историческая бухта», согласно международным законам».

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