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Появились подробности о последних часах жизни Марадоны
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Появились подробности о последних часах жизни Марадоны

Татьяна Плотникова

Общество

Сотрудники скорой медицинской помощи прибыли по вызову к знаменитому футболисту и тренеру Диего Армандо Марадоне через 12 минут. Об этом сообщают средства массовой информации Аргентины со ссылкой на прокуратуру.

Последним, кто общался со спортсменом, оказался его племянник Джонатан Эспосито. Он заходил к Марадоне около 23:00 по местному времени, а затем утром следующего дня в комнату футболиста заглянул заканчивающий смену медбрат.

Медик рассказал, что Марадона спал, дыхание при этом было нормальным, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в ходе церемонии прощания с Марадоной 26 ноября в Буэнос-Айресе футбольные фанаты вступили в столкновения с полицейскими. В результате пострадали несколько человек. Девять человек задержали за грабежи и беспорядки.

Читайте также: Статую Марадоны установят в аэропорту Буэнос-Айреса

футболДиего МарадонаАргентина
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