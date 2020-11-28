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За сутки в России выявили более 27 тысяч случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили более 27 тысяч случаев коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

За последние 24 часа в России подтвердили 27 100 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 28 ноября.

Новые случаи заболевания зафиксировали во всех 85 регионах страны. Из числа заразившихся 21,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявили более 27 тысяч случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в пятерку вошли Нижегородская и Свердловская области.

За сутки в России выявили более 27 тысяч случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За сутки врачи выписали из больниц 27,2 тысячи. Умерло 510 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России появится вакцина, которая будет одновременно защищать от коронавируса и кори.

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