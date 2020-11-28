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Онищенко выступил против идеи вакцинировать от коронавируса всех россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко выступил против идеи вакцинировать от коронавируса всех россиян

Вероника Кузьминова

Здоровье

Вакцинировать от коронавируса всех жителей России совсем не нужно, достаточно лишь привить основные группы риска. Такое мнение выразил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, основной задачей должна быть вакцинация людей, которые больше всего подвержены опасности коронавируса.

— Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя, — цитирует Онищенко НСН.

Депутат выразил уверенность в том, таких мер будет достаточно для того, чтобы справиться с наплывом заболеваемости. При этом такая вакцинация все равно будет считаться массовой, так как только пожилых людей в России живет около 20 миллионов человек.

Онищенко назвал прививку от коронавируса «серьезной иммунобиологической операцией». Он напомнил, что некоторым людям может быть противопоказана вакцина из-за состояния здоровья.

Ранее Минздрав объявил сроки массовой вакцинации от коронавируса в России. Прививочная кампания стартует в январе-феврале 2021 года. Люди, входящие в группы риска, получат вакцину уже в декабре 2020 года.

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