Почти 3,5 процента месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки выпало два миллиметров осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу, 28 ноября.

По его словам, в Подмосковье за последние 24 часа выпало от нуля до двух миллиметров осадков.

— Кроме того, двамиллиметра осадков было зафиксировано на метеостанции Клина и Дмитрова, — цитирует Леуса РИАМО.

По словам синоптика, эти показатели являются абсолютной нормой для ноября.

Всего в ноябре по норме должно выпасть 58 миллиметров осадков, за минувшие сутки выпало 3,45 процента нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что солнечная погода вернется в центр европейской части России в середине следующей недели.

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