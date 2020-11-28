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Почти 3,5 процента месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти 3,5 процента месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки выпало два миллиметров осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу, 28 ноября.

По его словам, в Подмосковье за последние 24 часа выпало от нуля до двух миллиметров осадков.

— Кроме того, двамиллиметра осадков было зафиксировано на метеостанции Клина и Дмитрова, — цитирует Леуса РИАМО.

По словам синоптика, эти показатели являются абсолютной нормой для ноября.

Всего в ноябре по норме должно выпасть 58 миллиметров осадков, за минувшие сутки выпало 3,45 процента нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что солнечная погода вернется в центр европейской части России в середине следующей недели.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

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