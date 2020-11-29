Биолог сообщила о странном последствии COVID-19

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Пандемия COVID-19 стала причиной снижения рождаемости, которое в Соединенных Штатах уже достигает 10–15 процентов, при том, что прошло меньше года с начала эпидемии. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

— В США в октябре–ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом примерно на 10–15 процентов. При этом на самом деле это не очень понятно. Потому что снижение — как-то вперед. Беременность — девять месяцев. И получается, что люди, как только услышали по радио про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — детей рожать не будем. Как-то немного странно, что этот спад уже сейчас заметен, — рассказала она на канале в YouTube.

Специалист также предположила, что этому может быть несколько объяснений, например, то, что из-за пандемии коронавируса многие граждане могут решить позже зарегистрировать своих детей.

Она напомнила, что в начале многие говорили о том, что из-за локдауна люди будут сидеть дома, и это, наоборот, приведет к повышению рождаемости, но этого не случилось.

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