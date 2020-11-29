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Синоптики сообщили о погоде в Москве 29 ноября
Фото: mos.ru / пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Синоптики сообщили о погоде в Москве 29 ноября

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 29 ноября, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс одного до трех градусов. В Подмосковье ожидается от нуля до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго–восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптикиотметили, что погода начнет меняться — температура ночью и днем около нуля градусов, атмосферное давление будет расти и станет очень высоким, кислородный режим благоприятный. У метеозависимых людей, особенно у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, частыми приступами мигрени, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией возможным фактором риска является быстрый рост атмосферного давления. Рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенное врачом лекарство; из домашних методов расслабляющее действие может оказать самомассаж шейно-затылочной области, известные растительные успокаивающие настойки с боярышником, валерианой, пустырником, чай с медом и лимоном, и прогулки на свежем воздухе.

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