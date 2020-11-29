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«Он на Мальдивах, а я здесь»: Шепелев осудил Пригожина за хвастовство
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Он на Мальдивах, а я здесь»: Шепелев осудил Пригожина за хвастовство

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что не любит, когда звезды шоу-бизнеса хвастаются своими богатствами. В частности, он говорил о продюсере Иосифе Пригожине. Этим бывший возлюбленный Жанны Фриске поделился в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По его словам, показывать, что человек живет в полном достатке, — некрасиво.

— Мне, скажу я вам, не хватало спорта на карантине. Я набрал девять килограммов жира. Лучше в тот момент было меня не видеть. У меня прекрасная работа. Смешить детей, чем я сейчас занимаюсь, нелегко, — уточнил телеведущий.

Он также добавил, что сам водит сына Платона в школу, для чего встает довольно рано.

— Что касается отдыха Пригожина? Ну, он зарабатывает, наверное. Он на Мальдивах, а я здесь. Я все делаю своими руками. Полы мою холодной водой. Знаете, о чем я сейчас мечтаю? Дожить до 95 лет, — заключил Шепелев.

Напомним, что Платон родился у Шепелева от союза с певицей Жанной Фриске. Мальчика артистка родила за два года до своей смерти от глиобластомы.

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звездыбогатствоДмитрий Шепелев
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