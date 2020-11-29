Кабмин увеличил квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Правительство России увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Там уточнили, что в стране станут производить больше препаратов, которые содержат в себе оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого власти приняли решение увеличить квоты на ввоз компонентов в Россию, а также на их хранение и производство.

Отмечается, что квоты по оксикодону будут увеличены в 2,5 раза, в свою очередь квоты на ввоз ремифентанила вырастут более чем в семь раз, а на фентанил — в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 1,4 миллиарда рублей на медицинский транспорт для регионов.

Читайте также: Кабмин РФ утвердил новую стратегию развития спорта, где утвержден ввод FAN ID