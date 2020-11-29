Наталья Штурм заявила, что скандал в семье Королевой был инсценирован нарочно

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Певица Наталья Штурм считает, что супружеская пара Наталья Королева и Сергей Глушко нарочно разыграли драму с изменой для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Но ситуация вышла из-под контроля, и в итоге паре не удалось извлечь выгоды из этой истории, пишут «Невские новости». Как считает Штурм, Тарзан поздно отказался от участия в ток-шоу, но видео к тому моменту уже были в нужных руках.

— Истории вышеназванных начиналась как хайп. Но потом что-то пошло не так, наверно не договорились, — отметила Штурм.

Наташа Королева в итоге пошла на программу к Ксении Собчак, где рассказала обо всей этой ситуации, и заметила, что очень благодарна Андрею Малахову за то, что он не обсуждает в своем шоу подробности их жизни. В ответ на что ведущий обиделся, что артистка пошла не к нему, а дала интервью Собчак, и в итоге пригласил к себе на эфир женщину, которую считают любовницей Тарзана — Анастасию Шульженко.

В октябре, как сообщает «Экономика сегодня» Анастасия Шульженко, решила повернуть ситуацию со скандалом вокруг ее связи сТарзаном в пользу своей популярности и на волне хайпа выпустила первую сольную песню.

Теперь, как пишет «Царьград», «любовницы» Тарзана задержаны правоохранителями за попытку вымогательства, но инсценировка это или реальное задержание — никто не знает.

Читайте также: СМИ: Тарзан рассказал о видео, на котором он изменяет Королевой с двумя девушками