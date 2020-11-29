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Потап рассказал о неожиданной причине увлечения алкоголем
Фото: скриншот с видео YouTube / Потап и Настя

Потап рассказал о неожиданной причине увлечения алкоголем

Оксана Васильева

Звезды

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, который выступает под псевдонимом Потап, рассказал о неожиданной причине увлечения алкоголем. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Как рассказал певец, он начал пить после того, как он побывал на родах своей первой жены. Пара поженилась в 2000 году, а сын Андрей родился в 2008. По признанию Потапа, он оказался совершенно не готов к сцене в родильном зале — врачу даже пришлось приводить музыканта в чувство.

Потап придерживается мнения, что роды — зрелище не для слабонервных, но мужчины должны быть рядом со своими избранницами в этот момент.

Сейчас музыкант женат на своей коллеге Насте Каменских, с которой они много лет выступали в дуэте «Потап и Настя». Пара зарегистрировала отношения в 2019 году. Совместных детей у Потапа и Насти пока нет.

Ранее «Царьград» рассказывал о том, что таксист из Оренбурга Виктор Матюшенко вынужденно переквалифицировался в акушера. Мужчина вез беременную клиентку в роддом и по пути у женщины начались схватки. Доехать до медицинского центра удалось, однако стремительные роды начались у женщины прямо в коридоре роддома. Водитель, который помог женщине дойти до медицинского центра, остался с ней, чтобы дождаться врачей, однако роды произошли быстрее — мужчине не оставалось ничего другого, как помочь женщине, став на несколько минут акушером.

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Потап и Настя Каменскихисторияроды
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