Фото: скриншот с видео YouTube / Потап и Настя

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, который выступает под псевдонимом Потап, рассказал о неожиданной причине увлечения алкоголем. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Как рассказал певец, он начал пить после того, как он побывал на родах своей первой жены. Пара поженилась в 2000 году, а сын Андрей родился в 2008. По признанию Потапа, он оказался совершенно не готов к сцене в родильном зале — врачу даже пришлось приводить музыканта в чувство.

Потап придерживается мнения, что роды — зрелище не для слабонервных, но мужчины должны быть рядом со своими избранницами в этот момент.

Сейчас музыкант женат на своей коллеге Насте Каменских, с которой они много лет выступали в дуэте «Потап и Настя». Пара зарегистрировала отношения в 2019 году. Совместных детей у Потапа и Насти пока нет.

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