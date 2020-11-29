Огромный светящийся шар пролетел над Японией
Особенно яркую падающую звезду зафиксировали в ночь на воскресенье, 29 ноября, на западе Японии. Об этом сообщили национальные СМИ.
Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, который рассекал по темному небу, были обнародованы японскими пользователями соцсетей. Также падение болида зафиксировали камеры телеканала NHK, которые были установлены в префектурах Миэ, Аити и других.
Как рассказал агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего, болиды, чья яркость превышала бы свечение Венеры, редко можно увидеть.
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が、29日午前1時半すぎに、西日本の広い範囲で、観測されました。https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN— NHKニュース (@nhk_news) November 28, 2020
— Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной, — цитирует агентство Такэси Иноуэ.
Жители западных префектур, которые опубликовали видеозаписи, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.
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