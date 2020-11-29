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Огромный светящийся шар пролетел над Японией
Фото: NHK

Огромный светящийся шар пролетел над Японией

Юлия Ямпольская

Общество

Особенно яркую падающую звезду зафиксировали в ночь на воскресенье, 29 ноября, на западе Японии. Об этом сообщили национальные СМИ.

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, который рассекал по темному небу, были обнародованы японскими пользователями соцсетей. Также падение болида зафиксировали камеры телеканала NHK, которые были установлены в префектурах Миэ, Аити и других.

Как рассказал агентству Киодо директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего, болиды, чья яркость превышала бы свечение Венеры, редко можно увидеть.

— Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной, — цитирует агентство Такэси Иноуэ.

Жители западных префектур, которые опубликовали видеозаписи, также говорили, что падение болида сопровождалось громким гулом.

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