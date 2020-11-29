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В Госдуме оценили вероятность дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

В Госдуме оценили вероятность дополнительных проверок пенсионеров в 2021 году

Кирилл Николаев

Общество

Никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется в 2021 году. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил депутат Государственной думы Андрей Исаев.

По его словам, в 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит работу в обычном режиме. Исаев напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан.

— Она зависит от страхового стажа и взносов, которые проверяются при назначении пенсии, — цитирует депутата ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время совместные усилия депутатов и Министерства труда Российской Федерации направлены на сокращение любых проверок граждан при назначении пенсии.

Ранее появилась информация, что в 2021 году российские власти намерены проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов, а тех, кто получает «северные» доплаты — еще и на место проживания.

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