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Вирусолог рассказал, как организм человека может противостоять коронавирусу
Фото: twitter.com/dokuz8NEWS

Вирусолог рассказал, как организм человека может противостоять коронавирусу

Захар Чайченко

Здоровье

Российский врач-вирусолог Александр Лукашев заявил, что организм может защищаться от коронавирусной инфекции не только с помощью выработанных антител.

Во время интервью на телеканале «Россия 24» Лукашев объяснил, что у каждого человека есть клеточный иммунитет, который может распознать размножение вируса в здоровой клетке, а потом и вовсе его уничтожить. По словам вирусолога, данные клетки играют очень важную роль при борьбе с коронавирусом, потому как они способны предотвратить развитие заболевания.

Кроме того, Лукашев подчеркнул, что именно от клеточного иммунитета будет зависеть реакция организма на COVID-19. Однако, по мнению вирусолога, наилучшей защитой все еще остается вакцина. Врач уверен, что говорить о возвращении к «нормальной» жизни без ее массового производства будет очень сложно.

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