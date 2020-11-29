Появилось видео аварии на этапе Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена после аварии пилота команды «Хаас» Ромена Грожана. Видео инцидента появилось в Twitter.
Here’s Grosjean’s onboard pic.twitter.com/ex1Z3QnJ02— Cube (@CubeCDM) November 29, 2020
На первом круге Грожан вылетел с трассы после столкновения с российским гонщиком «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид француза врезался в ограждение и загорелся. Грожан смог самостоятельно покинуть машину. Гонщика обследуют врачи.
Все остальные пилоты вернулись на пит-лейн.
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