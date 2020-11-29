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Появилось видео аварии на этапе Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Фото: formula1.com / Официальный сайт Формулы 1

Появилось видео аварии на этапе Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Кирилл Николаев

Спорт

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена после аварии пилота команды «Хаас» Ромена Грожана. Видео инцидента появилось в Twitter.

На первом круге Грожан вылетел с трассы после столкновения с российским гонщиком «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид француза врезался в ограждение и загорелся. Грожан смог самостоятельно покинуть машину. Гонщика обследуют врачи.

Все остальные пилоты вернулись на пит-лейн.

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