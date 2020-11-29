Пятьдесят добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона»
В рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» прививки сделали 50 добровольцев старше 60 лет. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.
Он отметил, что пострегистрационные исследования на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в Новосибирской области. В настоящее время уже вакцинированы 50 добровольцев. Исследование продолжается.
По словам Максютова, три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки и практически не конкурируют друг с другом. Он подчеркнул, что испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на подростках 14-17 лет могут начаться в декабре 2020 года, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что вакцина «ЭпиВакКорона» появится во всех регионах России в 2021 году.
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