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Пятьдесят добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пятьдесят добровольцев старше 60 лет привились вакциной «ЭпиВакКорона»

Кирилл Николаев

Здоровье

В рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» прививки сделали 50 добровольцев старше 60 лет. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Он отметил, что пострегистрационные исследования на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в Новосибирской области. В настоящее время уже вакцинированы 50 добровольцев. Исследование продолжается.

По словам Максютова, три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки и практически не конкурируют друг с другом. Он подчеркнул, что испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на подростках 14-17 лет могут начаться в декабре 2020 года, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что вакцина «ЭпиВакКорона» появится во всех регионах России в 2021 году.

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