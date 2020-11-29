Свыше 564 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 564 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в мире. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев коронавируса за сутки было зафиксировано в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (свыше 210 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,8 миллиона случаев коронавируса, скончались свыше 1,4 миллиона человек.

Ранее антирекорд по числу пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии выявили в Японии. За сутки в стране зафиксировано 2058 новых случаев заболевания, умерли десять пациентов. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 148 272 человека.

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