Гендиректор «Вектора» назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавируса закончится в 2021 году. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

— Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году, — цитирует Максютова ТАСС.

Ранее он сообщил, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» прививки сделали 50 добровольцев старше 60 лет.

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