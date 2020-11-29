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Стало известно, как пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Стало известно, как пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Кирилл Николаев

Здоровье

Клинические исследования вакцины от коронавируса Государственного научного центра «Вектор» на детях будут проходить в шесть этапов с понижением возраста. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

По его словам, первое клиническое исследование вакцины будет проводиться на детях от 14 до 17 лет.

— Если оно проходит успешно, переходят на следующий возраст — с понижением. И так последовательно шесть клинических исследований, пока мы не дойдем до младенцев возраста до шести месяцев, — цитирует Максютова ТАСС.

Ранее он сообщил, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» прививки сделали 50 добровольцев старше 60 лет.

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