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«Спартак» обыграл «Ротор» в матче 16-го тура РПЛ
Фото: twitter.com /ФК«Cпартак»

«Спартак» обыграл «Ротор» в матче 16-го тура РПЛ

Кирилл Николаев

Спорт

Московский «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» забитыми мячами отметились Александр Кокорин и Самуэль Жиго.

Красно-белые сравнялись по очкам с «Зенитом» и ЦСКА. У трех команд по 32 очка после 16 матчей.

Ранее ЦСКА уступил «Рубину» в матче 16-го тура РПЛ.Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

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