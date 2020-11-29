Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

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Власти Греции продлили до 14 декабря разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони в отеле. Об этом говорится в очередном совместном межминистерском решении, опубликованном в воскресенье,29 ноября, в правительственном вестнике.

Отмечается, что решение продлено на тех же условиях, что и предыдущее. При въезде в Грецию у россиян должен быть при себе отрицательный тест на коронавирус, полученный не более чем за 72 часа до их прибытия в страну. Туристы должны иметь при себе справку на английском языке, которая подтверждает диагноз, сообщает ТАСС.

Прибывающие россияне также обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

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