«Вызывайте пожарников»: Полина Гагарина продемонстрировала царственную походку

Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина продемонстрировала подписчикам царственную походку в черном платье. Фрагмент дефиле артистка решила опубликовать у себя в Instagram-аккаунте.

— Когда прилетела с отдыха с кучей энергии, концерты перенеслись, а энергию надо, знаете ли куда-то девать! Вот теперь так проходят примерки к премиям, — поделилась своими эмоциями певица.

Подписчики оценили гибкость и пластику тела своего кумира, а также пришли в восторг от темного платья Полины Гагариной: «Нужно вызывать пожарников»; «Зачем так горячо»; «Просто нереальная».

Ранее артистка уже удивила поклонников своим неожиданным талантом. В Stories в социальной сети Instagram исполнительница спела настоящую арию.

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