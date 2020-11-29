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Магазин косметики в Москве закрыли из-за несоблюдения мер профилактики COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Магазин косметики в Москве закрыли из-за несоблюдения мер профилактики COVID-19

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Ярцевская улица, 19 Карта всех событий

Суд приостановил на 20 суток работу магазина по продаже косметики в многофункциональном комплексе (МФК) «Кунцево-Плаза» из-за несоблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект находится по адресу улице Ярцевская, дом 19. В ходе проверки выяснилось, что в магазине не соблюдаются меры профилактики коронавирусной инфекции. В помещениях здания не была своевременно проведена заключительная дезинфекция после первого случая заболевания. Кроме того, в магазине не соблюдалась социальная дистанция.

В настоящее время заведение опечатано. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора по Москве.

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